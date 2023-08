Pourquoi et comment nettoyer vos gouttières ?

Avec l’arrivée de l’automne, il est important de surveiller l’état de vos gouttières afin d’en améliorer l’efficacité et la durée dans le temps. Notre artisan rénovation toiture Pyrénées Orientales vous livre ses conseils pour procéder à un entretien et à un nettoyage efficace de vos gouttières.

Faire appel à un professionnel

Si vous constatez des dégâts importants sur vos gouttières (trous, fissures), et que vous ne vous sentez pas de faire vous-même les réparations, faites appel à une Couvreur ou artisan en réfection de toirtures. Vous bénéficierez du savoir-faire d’un expert qui effectuera des réparations garanties et aux normes.

Entretien des gouttières : pourquoi le faire régulièrement ?

La gouttière est une installation essentielle pour récolter et évacuer les eaux de pluie qui ruissellent depuis le toit de la maison.

En fonction de la végétation environnante, et avec le temps qui passe, les gouttières perdent de leur efficacité.

Une gouttière obstruée par des feuilles, de la mousse ou des débris végétaux, et c’est l’eau de pluie qui finit par s’écouler le long des murs ou sur le sol, entraînant la dégradation du revêtement mural.

C’est pourquoi le nettoyage et l’entretien régulier des gouttières sont primordiaux car ils aident à prolonger leur durée de vie et d’éviter par conséquent des travaux longs et coûteux occasionnés par des réparations ou des changements de gouttières défectueuses (fuite, casse).

Enfin, pour contrôler les gouttières d’une maison, il est nécessaire d’inspecter méthodiquement l’installation. Vous pouvez débuter la vérification en inspectant la partie basse de votre gouttière : contrôlez l’état du regard d’évacuation et retirez les feuilles et les débris qui s’y sont accumulés, puis nettoyer au jet d’eau.